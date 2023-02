ATP Rotterdam 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 16 febbraio con Sinner

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco, del torneo Atp di Rotterdam per quanto riguarda la giornata di giovedì 16 febbraio. Continuano le sfide valide per gli ottavi di finale del torneo olandese. Occhi puntati soprattutto sul big match tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’azzurro Jannik Sinenr, in programma non prima delle ore 19.30. Di seguito l’ordine di gioco.

CENTRE COURT

A partire dalle ore 11: (Q) Barrere vs (3) Auger-Aliassime

Non prima delle ore 13: (6) Medvedev vs van de Zandschulp

A seguire: Cressy vs de Minaur/Rublev

Non prima delle ore 19.30: (1) Tsitsipas vs Sinner

A seguire: (4) Rune vs (WC) Brower