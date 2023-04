Atp Monaco di Baviera 2023: programma, orari e ordine di gioco di martedì 18 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 18 aprile del torneo Atp di Monaco di Baviera 2023. Lorenzo Sonego prova a raggiungere Flavio Cobolli negli ottavi dell’evento tedesco su terra rossa. Esordio non semplice, contro un Quentin Halys in ottima forma e reduce dai suoi migliori risultati in carriera. I due giocheranno nel pomeriggio sul Campo 1, mentre sul Centrale c’è sarà spazio per Dominic Thiem contro il francese Lestienne e per il beniamino di casa Struff contro il qualificato Ritschard.

CENTER COURT

Ore 11:00 – Otte vs (5) Baez

a seguire – (Q) Ritschard vs Struff

a seguire – Thiem vs Lestienne

a seguire – Garin vs (Q) Topo

COURT 1

Ore 11:00 – Fucsovics vs (WC) Rehberg

a seguire – O’Connell vs Humbert

a seguire – Halys vs (6) Sonego