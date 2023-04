Atp Monaco di Baviera 2023: pioggia protagonista, Cobolli spostato sul campo 1

La pioggia condiziona il programma odierno nell’ATP 250 di Monaco di Baviera. Sospesa durante il terzo set la partita tra Karatsev ed Altmaier, con il russo in vantaggio per 3-0 nel terzo set. Gli organizzatori sono stati costretti a cambiare l’ordine di gioco, con i due che dovrebbero – condizioni metereologiche – permettendo – tornare in campo alle ore 16:30. A seguire dovrebbe invece toccare a Sasha Zverev contro l’australiano O’Connell. Cambio anche per il match di Flavio Cobolli, che sempre alle 16:30 dovrebbe scendere in campo sul campo 1 contro Otte.