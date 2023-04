Al volante con patente revocata, Jankto rifiuta test antidroga: sospeso dallo Sparta Praga

Problemi per Jakub Jankto, che è stato sospeso fino al termine della stagione dallo Sparta Praga, squadra in cui si trova in prestito dal Getafe. L’ex centrocampista della Sampdoria è stato fermato dalla polizia locale a poche centinaia di metri dal centro sportivo del club mentre era alla guida della sua auto senza la patente, revocata circa due mesi fa. Il calciatore ha rifiutato prima un test antidroga e poi una visita medica dopo essere risultato negativo ad un alcol-test della polizia locale. All’indomani della notizia, lo Sparta Praga ha annunciato l’esclusione dalla prima squadra di Jankto fino a data da destinarsi.