Atp Monaco 2024, Zverev non va oltre i quarti. Avanzano Rune e Fritz

A Monaco di Baviera condizioni estreme per i tennisti, con temperature decisamente basse dopo la pioggia degli ultimi giorni. Oggi i quarti neanche si sono riusciti a concludere, con Struff fermato sul 7-5 3-1 contro Auger-Aliassime per il sopraggiungere dell’oscurità. Ad attendere il vinente di questo match ci sarà Holger Rune, che si dimostra sostanzialmente imbattibili nel torneo bavarese già vinto in passato. Il danese è approdato in semifinale dopo aver sconfitto lo svizzero Huesler per 6-4 7-6(3). Nella parte alta la clamorosa eliminazione è quella del padrone di casa Sascha Zverev, sconfitto 6-4 6-4 dal cileno Garin. Domani per lui la sfida contro Taylor Fritz, che invece ha avuto la meglio per 4-6 6-3 7-6(1) su Draper.