Atp Monaco 2023, epico Rune: annulla quattro match point a Van de Zandschulp e conquista il titolo

Holger Rune vince una finale pazzesca contro Botic Van de Zandschulp e per il secondo anno consecutivo si laurea campione dell’Atp 250 di Monaco di Baviera. 6-4 1-6 7-6(3) il punteggio del match, durato 2h49′, in cui l’olandese ha sprecato ben quattro match point. Dopo aver vinto il primo set, il danese è calato ed ha ceduto rapidamente la seconda frazione per 6-1. La situazione è apparsa disperata quando nel parziale decisivo si è ritrovato sotto 2-5, apparendo anche in difficoltà fisicamente. Van de Zandschulp ha però fallito il colpo del ko ed ha dilapidato il suo vantaggio, fallendo due match point sul 5-2 e poi altri due sul 6-5. Galvanizzato dal pericolo scampato, il classe 2003 ha quindi dominato il tie-break per 7 punti a 3 ed ha confermato il titolo vinto lo scorso anno. Sfuma invece il primo titolo in carriera per Van de Zandschulp, che alla seconda finale (sempre a Monaco) esce sconfitto.

