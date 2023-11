Atp Metz 2023: programma, orari e ordine di gioco domenica 5 novembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP 250 di Metz 2023 per la giornata di domenica 5 novembre. In terra francese vanno in scena i match del turno decisivo di qualificazioni, ma anche un paio di sfide di primo turno. In campo tanta Francia, a partire dal derby Herbert-Cazaux.

CENTER COURT

Ore 10.00 – Bourgue vs Martineau (Q)

A seguire – Mayot vs Paris (Q)

Non prima delle 14.00 – (WC) Herbert vs (WC) Cazaux

A seguire – Barrere vs (7) Hanfmann

COURT 1

Ore 10.00 – Valkusz vs Hemery (Q)

Non prima delle 11.30 – Brouwer vs Shelbayh (Q(