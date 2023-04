Atp Marrakech 2023, qualificazioni: Bonadio e Vavassori tra le teste di serie

Sono due i tennisti italiani al via nelle qualificazioni dell’Atp 250 di Marrakech e sono entrambi tra le teste di serie. Riccardo Bonadio è il numero quattro del seeding e sfiderà all’esordio un veterano del circuito come Pablo Andujar, mentre in un eventuale turno decisivo dovrebbe eventualmente vedersela contro il vincente di Cazaux-Gengel. Andrea Vavassori – reduce dai quarti di finale nel challenger di Sanremo – è il numero sette e affronterà il bulgaro Lazarov. Non un gran sorteggio per l’azzurro, che potrebbe affrontare al secondo turno un giovane in crescita come Kopriva, anche lui autote di un ottimo torneo a Sanremo.

GLI SPOT DEGLI AZZURRI

(3) Kopriva vs (WC) Bennani

Lazarov vs (7) Vavassori

(4) Bonadio vs Andujar

Gengel vs (8) Cazaux