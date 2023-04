Serie C, un punto a testa che non fa contento nessuno fra Imolese e Rimini: a Piscitella risponde Zanini

Un punto a testa fra Imolese e Rimini che sta stretto probabilmente di più ai locali. Il match è stato intenso e giocato da entrambe le squadre a viso aperto con l’Imolese che ha cercato di arrivare al successo per sperare ancora nella permanenza in Serie C. Alla fine Simeri e compagni devono accontentarsi di un punto che per il Rimini è importante in quanot lo confermano ad ora al decimo posto in classifica e che aiuta a non perdere l’imbattibilità. Treno playoff ancora in orario proprio per il Rimini.

Il primo tempo vive di sprazzi e di spettacolo soprattutto nei primi minuti di gara. Si va da una parte all’altra con un gol che potrebbe arrivare da entrambe le parti. Parte forte l’Imolese che con il duo De Feo-Simeri sembra impensierire il Rimi ed a gettare i fondamenti per il gol del vantaggio. In vantaggio però ci va il Rimini con Piscitella: al 35esimo l’esterno compie un grande dribbling a rientrare sul destro, e con un gran tiro a giro trova la rete battendo sulla parte inferiore della traversa. Passano letteralmente cinque minuti di orologio ed arriva il pareggio dell’Imolese con Zanini. Il centrocampista della squadra di casa sempre da fuori area conclude in porta un bolide che Zaccagno può solo guardare entrare in rete. Prima di chiudersi la prima frazione vive di un’occasione importante ancora per l’Imolese con De Feo che con un colpo al volo dal limite dell’area va vicinissimo al grande gol. All’intervallo è 1-1.

Il secondo tempo si apre con i ritmi molto più compassati rispetto alla prima frazione di gioco. Le due squadre sembrano specchiarsi e nessuna delle due sembra proiettata a rischiare qualcosa. E’ sempre l’Imolese che fa la partita ed è quella che fa di più con il solito duo De Feo-Simeri. Su tale asse esce una conclusione al volo del primo che per poco non bacia la porta per il vantaggio. Oltrepassata l’ora di gioco si sveglia anche il Rimini con Adorni che è decisivo almeno in due occasioni. La prima su Santini, che dopo aver rubato palla per un errore in fase di costruzione dell’Imolese, deve lasciare la scena al portierone ospite che con un’uscita sventa la minaccia. Dopo tre minuti, al 64esimo, ancora Adorni a sventare e ad opporsi al possibile vantaggio del Rimini: Pietrangeli stacca di testa da corner ed indirizza in porta. Adorni con i pugni si oppone al vantaggio biancorosso. Al 74esimo viene espulso l’autore del gol del pareggio Zanini per un fallo di reazione. Il Rimini tuttavia non accelera per portare a casa l’intera posta in gioco. Al 90esimo gli ospiti protestano per un rigore non concesso dall’arbitro per un presunto tocco di mano di Bensaja. Troppo poco per uscire da Imola con i tre punti. La partita si conclude sull’1-1.