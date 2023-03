Italia-Scozia in tv: data, orario e diretta streaming girone Mondiali maschili Ottawa 2023 curling

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Scozia, partita valevole per la prima sessione del round robin dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, reduci dal bronzo agli Europei e bronzo mondiale in carica, scendono sul ghiaccio della località canadese per iniziare con il piede giusto la rassegna iridata. Non sarà però facile battere la compagine scozzese dello skipper Bruce Mouat, argento olimpico a Pechino 2022 rappresentando la Gran Bretagna. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 italiane di sabato 1 aprile ad Ottawa, in Canada. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la finale per l’oro della rassegna iridata 2023 di curling femminile.

STREAMING E TV – La partita del girone Italia-Scozia dei Mondiali di Ottawa 2023 sarà visibile in diretta streaming su The curling Channel (con o senza commento inglese). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.