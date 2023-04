Atp Marrakech 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 8 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Marrakech 2023 della giornata di sabato 8 aprile. Semifinali di certo non di assoluto livello sul rosso marocchino, e per questo motivo salgono i rimpianti per le sconfitte di Vavassori e soprattutto Musetti, che aveva una ghiotta chance di arrivare in fondo alla competizione. Invece il programma lo apriranno Dan Evans e Roberto Carballes-Baena, mentre a seguire scenderanno in campo Muller contro il vincente di O’Connell-Kotov. Di seguito il programma completo.

CENTER COURT

Ore 14:00 – Carballes Baena vs (2) Evans

a seguire – Muller vs O’Connell o Kotov