Atp Los Cabos 2023: Tsitsipas supera in rimonta Jarry, avanti De Minaur

Stefanos Tsitsipas perde il primo set del torneo, ma supera in rimonta Nicolas Jarry e si qualifica per le semifinali dell’Atp 250 di Los Cabos 2023. Successo particolarmente sofferto per il greco, che ha impiegato ben tre ore di gioco per imporsi con il punteggio di 6-7 7-6 6-2. Non si può dire però che abbia corso particolari rischi dato che nel secondo set Jarry non è riuscito particolarmente a impensierirlo, pur portandolo al tie-break, e nel terzo non c’è stata storia. Semifinale raggiunta dunque da Tsitsipas, che ora affronterà il vincente del match Coric-Ivashka. L’altra semifinale metterà invece di fronte Alex De Minaur e Dominik Koepfer, rispettivamente quinta e settima testa di serie. L’australiano ha superato per 6-4 3-6 6-3 l’ostico Paul, mentre il tedesco ha avuto la meglio di un altro americano, Aleksandar Kovacevic, per 6-4 7-5.

TABELLONE

COPERTURA TV

MONTEPREMI