Atp Lione 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 22 maggio

Il programma e gli orari con l’ordine di gioco del torneo Atp di Lione 2023 nella giornata di lunedì 22 maggio. Un bel programma sul campo centrale del torneo francese, in cui ad aprire saranno l’argentino Schwartzman e lo statunitense Nakashima. Poi, toccherà al giovane talento di casa Fils in un match tutt’altro che banale contro il cinese Zhang, protagonista di un fantastico torneo poche settimane fa a Madrid. Poi due veterani: prima scenderà in campo Richard Gasquet e nel tardo pomeriggio toccherà a David Goffin.

COURT CENTRAL

Ore 11:00 – Schwartzman vs (8) Nakashima

a seguire – (Q) Zhang vs (WC) Fils

a seguire – M.Ymer vs (7) Gasquet

Non prima delle 18:00 – Goffin vs (Q) Lopez San Martin

COURT 1

Ore 11:00 – Kecmanovic vs (LL) Roca Batalla

a seguire – Rinderknech vs (Q) Harris