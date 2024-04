Atp Houston 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 5 aprile con Darderi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Houston 2024 della giornata di venerdì 5 aprile. C’è ancora un azzurro in corsa in Texas ed è Luciano Darderi, che nella tarda serata italiana scenderà in campo in un match difficile contro il padrone di casa Marcos Giron. In generale tanti i tennisti statunitensi che proveranno a raggiungere le semifinali. Di seguito il programma completo.

STADIUM COURT

Ore 19:00 – (4) Etcheverry vs (WC) Mmoh

a seguire – (1) Shelton vs Nakashim

a seguire – (7) Giron vs Darderi

Non prima dell’01:00 – (6) Thompson vs (3) Tiafoe