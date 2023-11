Atp Finals Torino 2023: Sinner parte avanti a Medvedev, ma il favorito per il titolo è Djokovic. Le quote

Saranno i quattro migliori giocatori del mondo a contendersi le Atp Finals 2023 di Torino, il torneo dei Maestri. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver vinto il girone, portando a casa tutti e tre gli incontri, troverà sulla sua strada Daniil Medvedev. L’azzurro è in svantaggio 6-2 nei precedenti, ma ha vinto le ultime due sfide, imponendosi in finale prima a Pechino e poi a Vienna. Chi partirà favorito tra lui e il russo? Ecco le quote dei bookmakers.

Secondo le principali agenzie di scommesse, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Sinner, che sta vivendo un ottimo momento di forma ed ha un gioco che si sposa alla perfezione con le condizioni indoor del Pala AlpiTour. Non sorprende dunque che sarà Medvedev a dover ribaltare il pronostico della vigilia per proseguire il suo cammino. Una vittoria del russo paga 2,30, mentre quella di Sinner 1,60. Stesse identiche quote per l’altra semifinale, che mette di fronte Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Nonostante lo spagnolo abbia vinto il girone, il favorito sarà Djokovic, che da Wimbledon in poi ha perso una sola partita, contro Sinner pochi giorni fa.

Per quanto riguarda la vittoria finale, invece, i bookmakers puntano su Djokovic, quotato 2.50. Alle sue spalle Sinner, che l’ha già battuto nel girone ma sarebbe chiamato ad un’altra prestazione maiuscola per sconfiggerlo in un’eventuale finale. La quota dell’azzurro è pari a 3.50. Più indietro, infine, Alcaraz (4.00) e Medvedev (5.00).