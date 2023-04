Atp Estoril 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 6 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Estoril 2023 della giornata di giovedì 6 aprile. Giornata dedicata al completamento dei match di secondo turno, con in campo i giocatori impegnati nella parte bassa del tabellone. Spicca l’esordio di Hurkacz e Bautista Agut, ma il match del giorno non può che essere Thiem-Shelton. Di seguito il programma completo.

ESTADIO MILLENNIUM

Ore 13:00 – (6) Kecmanovic vs Rodionov

a seguire – Thiem vs (8/WC) Shelton

Non prima delle ore 18:00 – Zapata Miralles vs (2) Hurkacz

a seguire – (4/WC) Bautista Agut vs Halys