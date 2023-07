Atp Eastbourne 2023: primo titolo su erba per Cerundolo, sconfitto in tre set Paul

Era dal 1995 che un tennista argentino non vinceva un titolo Atp su erba. A sfatare questo tabù ci ha pensato Francisco Cerundolo, capace di assicurarsi l’Atp 250 di Eastbourne 2023. Sconfitto in finale il più quotato Tommy Paul con il punteggio di 6-4 1-6 6-4 dopo 1h51′ di gioco. Primo titolo in carriera sull’erba, nonché primo titolo stagionale per Cerundolo, che pochi mesi era stato sconfitto da Fils nell’atto conclusivo del torneo di Lione.

Non mancano però i rimpianti a Paul, che complessivamente ha vinto cinque punti in più del suo avversario (84 contro 79) ed ha avuto chance sia nel primo set (è stato avanti di un break, seppur nelle battute iniziali) che nel terzo (ha mancato due palle break in apertura). Nei momenti chiave, tuttavia, è stato più freddo Cerundolo, il quale ha ottenuto i break decisivi ed ha potuto sollevare il trofeo. Grazie a questo risultato, l’argentino consolida il proprio piazzamento in top 20 e sale al 16° posto nella Race. Sfuma il best ranking invece per Paul, che non va oltre la 15^ posizione.