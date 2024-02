Atp Dubai 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 29 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 500 di Dubai 2024 per la giornata di giovedì 29 febbraio. E’ tempo di quarti di finale negli Emirati Arabi Uniti, dove sono rimasti in otto ancora in corso. Ad aprire la giornata sarà Bublik-Lehecka, mentre a seguire Andrey Rublev sfiderà un Korda in gran forma. Protagonista della sessione serale infine Daniil Medvedev, reduce dal successo ai danni di Sonego. Di seguito l’ordine di gioco.

CENTRE COURT

Ore 11:00 – (7) Bublik vs Lehecka

a seguire – Korda vs (2) Rublev

Non prima delle 16:00 – (1) Medvedev vs (8) Davidovich Fokina

a seguire – (3) Hurkacz o O’Connell vs (5) Humbert