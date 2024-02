Atp Dubai 2024, Lorenzo Sonego torna alla vittoria: battuto Nagal, ora c’è Medvedev

Lorenzo Sonego torna alla vittoria, superando il primo turno dell’ATP 500 di Dubai. Nel ricco torneo in corso di svolgimento negli Emirati Arabi Uniti, il tennista piemontese all’esordio ha sconfitto dopo una lotta durata 2h e 19′ l’indiano Sumit Nagal con il punteggio di 6-4 5-7 6-1. Decisamente un successo che fa bene alla fiducia dell’allievo di Gipo Arbino, che in questo avvio di stagione era riuscito fin qui a vincere soltanto due delle otto partite giocate in singolare. Purtroppo il tabellone non consente di sognare troppo, dato che tra meno di 24 ore si scende di nuovo in campo per il match di ottavi di finale contro il numero quattro del mondo Daniil Medvedev.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Avvio equilibrato, con entrambi i giocatori molto solidi nei rispettivi turni di battuta. Chi fa più fatica è comunque Nagal, che sul 2-2 riesce a risalire dal 15-30 con quattro punti consecutivi, ma sul 3-3 deve alzare bandiera bianca. Sonego si procura tre palle break consecutive e alla terza chance utile toglie la battuta al suo avversario, portandosi sul 4-3. Nel gioco successivo l’azzurro cancella l’unica chance di break all’avversario con uno splendido dritto ad uscire sulla riga e pochi minuti più tardi – grazie a un paio di ottime prime di servizio – chiude 6-4.

Nella seconda frazione per lunghi tratti c’è un dominio da parte dei servizi. I due giocatori tengono a trenta i rispettivi turni d’apertura, poi chi risponde vince addirittura solo quattro dei successivi ventotto punti. Questo si porta al 5-5, quando Nagal – come accaduto nel primo set – ha un piccolo passaggio a vuoto. Sonego torna finalmente a palla break, ne ha due, ma non le concretizza. Rammarico soprattutto per la prima, con una risposta di dritto che finisce larga di poco. Nagal risale e si porta sul 6-5, con l’azzurro che subisce il contraccolpo: va a servire per rimanere nel set, perde il servizio a quindici e con esso il set per 7-5.

Il terzo parziale ha inizio con Nagal che dal 40-15 compie un paio di errori banali e dopo non aver sfruttato tre palle games in totale finisce per perdere il servizio, con Sonego che fa esplodere il dritto lungolinea sulla palla break. Vistoso il calo di energie da parte dell’indiano dopo due set giocati a tutta e l’azzurro non perde l’occasione di andare avanti due break sul 4-1. Nagal prova a chiamare un medical time-out, ma la musica non cambia e Sonego va veloce verso il 6-1 finale.