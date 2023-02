Atp Dubai 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 27 febbraio con Sonego

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Dubai 2023 della giornata di lunedì 27 febbraio. Subito in campo il nostro Lorenzo Sonego, che scenderà in campo per primo sul secondo campo in ordine di importanza contro lo svizzero Huesler. In contemporanea, sul Centre Court, toccherà invece a Thanasi Kokkinakis contro il lucky loser Halys. La sessione serale vedrà protagonisti Andrey Rublev, opposto a Krajinovic, e successivamente il bel match tra Zverev e Lehecka. Di seguito il programma completo.

CENTRE COURT

Ore 11:00 – (WC) Kokkinakis vs (LL) Halys

a seguire – (WC) Jaziri vs Davidovich Fokina

Ore 16:00 – Krajinovic vs (2) Rublev

a seguire – (7) Zverev vs Lehecka

COURT 1

Ore 11:00 – Sonego vs Huesler

a seguire – Griekspoor vs Lestienne

a seguire – (WC) Popyrin vs Kotov