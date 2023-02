Slittino, Dominik Fischnaller quinto a Winterberg: è sua la Coppa del Mondo 2022/2023

Dominik Fischnaller chiude in quinta posizione a Winterberg l’ultima tappa stagionale e si aggiudica la Coppa del Mondo 2022/2023 di slittino. Il nostro rappresentante ha però vinto il duello a distanza contro il rivale di questa stagione, il tedesco Felix Loch, che non è riuscito quest’oggi a fare meglio della settima piazza. Fischnaller partiva con 36 punti di margine sull’avversario e ha gestito alla perfezione la gara, anche sfruttando due prove imprecise dell’atleta teutonico.

Primo successo nella classifica generale per il 30enne azzurro, che come migliore risultato aveva il secondo posto raggiunto durante la stagione 2019/2020. Una doppietta per il carabiniere nativo di Bressanone, che si è anche aggiudicato la classifica di specialità sprint. Un nuovo traguardo che si aggiunge in una carriera che ha visto il nostro conquistare ben sei medaglie europee, tre mondiali ed un bronzo olimpico a Pechino dodici mesi fa.

Per dovere di cronaca, la vittoria odierna è andata all’altro tedesco Max Langenhan, che ha totalizzato un tempo di 1:43.364, davanti a un terzetto austriaco. Secondo Mueller, terzo Gleirscher, quarto Kindl. Oltre al quinto posto di Fischnaller, c’è da segnalare il decimo di Leon Felderer. Quindicesimo Alex Gulfer, diciannovesimo Lukas Peccei.