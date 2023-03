Basket, Serie A2 2022/2023: vincono Cantù e Latina nei due anticipi

Comoda vittoria di Acqua San Bernardo Cantù nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A2 di basket. Finisce 71-85 sul parquet della E-Gap Stella Azzurra Roma. Questo anticipo del gruppo Verde porta Cantù in prima posizione, in attesa della risposta di Vanoli Cremona. Arranca nelle retrovie, al terz’ultimo posto Roma.

Nell’altro anticipo di serata, sempre volta nel gruppo Verde, la gara tra Ferraroni Juvi Cremona e Benacquista Assicurazioni Latina è tiratissima. Ospiti sempre in avanti ma che crollano nell’ultimo quarto, con i padroni di casa che recuperano tutta la distanza, tranne per 1 punto, che sarà quello decisivo. La vittoria va a Latina per 69-70. Juvi Cremona ferma al quinto posto, Latina che raggiunge Trapani all’ottavo.