Atp Doha 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 20 febbraio con Zeppieri

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 di Doha 2024 per la giornata di martedì 20 febbraio. Prosegue il torneo in Qatar e il tennis italiano punta gli occhi sul Grandstand 2, dove scenderanno in campo Giulio Zeppieri – contro Ruusuvuori – e Musetti/Sonego – contro Lammons/Withrow. Il campo principale è stato invece riservato a Andy Murray, alle wild card Gasquet e Monfils, oltre che al giovane Mensik, opposto a Davidovich Fokina. Di seguito l’ordine di gioco.

CENTRE COURT

Ore 12:30 – Mensik vs (5) Davidovich Fokina

a seguire – Shevchenko vs (WC) Gasquet

Non prima delle 16:00 – (Q) Muller vs Murray

a seguire – (WC) Monfils vs van de Zandschulp

GRANDSTAND 1

Ore 12:30 – (6) Struff vs O’Connell

Non prima delle 15:00 – (8) Griekspoor vs (Q) Grenier

GRANDSTAND 2

Ore 12:30 – (Q) Zeppieri vs Ruusuvuori

a seguire – Musetti/Sonego vs (2) Lammons/Withrow