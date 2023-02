Atp Doha 2023, Medvedev e Murray in finale: battuti Auger-Aliassime e Lehecka

Saranno Andy Murray e Daniil Medvedev a sfidarsi nella finale del torneo Atp di Doha 2023. Il britannico ha avuto la meglio in tre set sul ceco Jiri Lehecka (6-0 3-6 7-6(6), match nel quale è partito subito a tutta conquistando il primo set sul 6-0. Reazione del classe 2001 nel secondo parziale, conquistato grazie al break nel secondo game, ma Lehecka è poi costretto ad arrendersi al tie break del terzo set. Vittoria in due parziali, invece, per il russo numero otto al mondo contro Felix Auger Aliassime (6-4 7-6(7). Dopo un buon primo set, Medvedev ha rischiato molto al tie break del secondo set dove è stato costretto ad annullare tre set point, ma è riuscito poi a chiudere i conti sul 9-7.