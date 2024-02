Atp Delray Beach 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 13 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 di Delray Beach 2024 per la giornata di martedì 13 febbraio. Proseguono i match di primo turno e scendono in campo altre due teste di serie, vale a dire Evans e Purcell. Per quanto riguarda il tennis azzurro, gli occhi saranno puntati sul match Hijikata-Broady, dal quale uscirà il prossimo avversario di Matteo Arnaldi. Di seguito l’ordine di gioco.

STADIUM

Ore 19:00 – (7) Evans vs Thompson

Non prima delle 20:30 – Kovacevic vs (Q) Moreno de Alboran

Non prima delle 00:00 – Giron vs (WC) Nava

Non prima delle 02:00 – Michelsen vs (Q) Kokkinakis

COURT 1

Ore 17:00 – Hijikata vs Broady

A seguire – (8) Purcell vs (Q) Svajda

A seguire – Duckworth vs Daniel

A seguire – (Q) Albot vs Shang