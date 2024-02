Atp Delray Beach 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del ATP 250 di Delray Beach 2024, torneo di scena da lunedì 12 a domenica 18 febbraio. Il circuito Atp si sposta dal Texas (Dallas) alla Florida, dove a guidare il seeding del torneo statunitense sono i beniamini di casa Taylor Fritz e Tommy Paul. Al via anche Adrien Mannarino, mentre a rappresentare i colori azzurri ci saranno Matteo Arnaldi, accreditato di una testa di serie, e Flavio Cobolli. Da segnalare, infine, la presenza del giovane Junchen Sheng.

TABELLONE

MONTEPREMI

La diretta televisiva del Atp 250 di Delray Beach 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo di Delray Beach avrà un canale dedicato, ovvero Sky Sport 253. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Atp 250 di Delray Beach, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Lunedì 12 febbraio: primo turno – dalle 19:00

Martedì 13 febbraio: primo turno – dalle 19:30

Mercoledì 14 febbraio: primo/secondo turno – dalle 19:30

Giovedì 15 febbraio: secondo turno – dalle 19:30

Venerdì 16 febbraio: quarti di finale – dalle 19:30

Sabato 17 febbraio: semifinali – dalle 20:30

Domenica 18 febbraio: finale – ore 21:00