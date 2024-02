Atp Dallas 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 10 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 Dallas 2024 per la giornata di sabato 10 febbraio. Tempo di semifinali in Texas e si inizia con il derby americano tra Ben Shelton e Tommy Paul, rispettivamente terza e seconda testa di serie del tabellone. Nell’altra semifinale Giron, dopo aver eliminato il primo favorito Tiafoe proverà a far fuori anche un Mannarino che ha iniziato alla grande la sua stagione. Di seguito l’ordine di gioco.

STADIUM

Ore 21:00 – (3) Shelton vs (2) Paul

Non prima delle 00:00 – Giron vs (4) Mannarino