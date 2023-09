Atp Chengdu 2023, lotta di 3h vincente per Musetti contro Sekulic: ai quarti trova Rinderknech

Lorenzo Musetti ha avuto bisogno di quasi tre ore di gioco ma passa indenne l’esordio nell’ATP 250 di Chengdu 2023. Il tennista carrarino, reduce dall’esperienza in Coppa Davis a Bologna, è sceso in campo quest’oggi negli ottavi di finale del torneo cinese che apre la sua trasferta asiatica. Musetti ha impiegato 2h e 57′ per avere la meglio sul 20enne qualificato australiano Sekulic con lo score di 7-6(3) 6-7(4) 6-0 e nei quarti di finale attende ora l’ostico transalpino Rinderknech.

LA PARTITA – Un inizio piuttosto complicato per chi era alla battuta, con break e immediato contro break nei primi due games e Musetti che non sfruttava un vantaggio di 4-2 facendosi poi riprendere sul 4-4 dall’avversari. Si arrivava al tie-break dove l’azzurro scappa subito via sul 3-0 e poi riesce a gestire il vantaggio fino al 7-3 finale.

Nel secondo parziale è Sekulic il primo ad allungare, strappando il servizio all’allievo di Simone Tartarini nel quinto gioco, ma anche in questo caso la reazione – questa volta da parte del nostro giocatore – è immediata con un controbreak a quindici. I servizi poi la fanno da padrona fino ad un altro tie-break, con Musetti che va avanti 4-2 e sembra indirizzato a una vittoria in due set prima di subire un incredibile parziale di cinque punti a zero che porta Sekulic alla conquista della frazione e a giocarsi un pericolo terso set.

Per fortuna, invece, la frazione decisiva diventa quella più facile per Musetti. Un break nel primo game gli permette di reagire subito e tornare in vantaggio. Da questa riacquisita fiducia nasce un set a senso unico chiuso per 6-0 in mezz’ora di gioco.