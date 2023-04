Atp Barcellona, Almagro ritrova il raccattapalle che diventò virale sette anni fa

Sette anni dopo si rincontrano. Nicolas Almagro, divenuto nel frattempo un ex tennista, ritrova quel raccattapalle del torneo Atp di Barcellona che sette anni fa diventò virale durante suo incontro nel torneo catalano. Come? Inciampando e provocando un rumore che non lasciò indifferente né Almagro, né coloro che stavano vedendo il match in tv. Il ragazzino ora è diventato quasi un adulato, mentre l’ex top-10 iberico, come detto, ha appeso la racchetta al chiodo. E quale migliore occasione per aggiornarsi un po’?!

