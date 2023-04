Roma, questione stadio: parere positivo dalla Commissione Urbanistica

Filtrerebbe cauto ottimismo per regalare a Roma un nuovo stadio ed una nuova dimore al club giallorosso. Nell’attesissima riunione di giovedì mattina (21 aprile) ci sarebbe stato un altro passo per sognare un nuovo impianto. Infatti, la commissione Urbanistica del Comune di Roma ha appena espresso un parere positivo alla delibera di pubblico interesse sul nuovo stadio della Roma. Un momento magico quindi per la squadra capitolina che, dopo il passaggio del turno contro il Feyenoord, potrebbe vedere accelerare un progetto a cui i Friedkin tengono molto. Il parere è arrivato con 8 voti favorevoli e due consiglieri, Davide Bordoni e Marco Di Stefano, che non hanno partecipato.