Atp Barcellona 2023, Tsitsipas: “Alcaraz? Per batterlo dovrò giocare meglio di lui”

Stefanos Tsitsipas è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro Lorenzo Musetti nella semifinale dell’Atp 500 di Barcellona 2023: “Ho provato a variare il mio servizio per cambiare il ritmo, ma in alcuni momenti ho giocato troppo velocemente. Non sono stato sempre concentrato al massimo. Quei break subiti sono arrivati a causa del mio desiderio di attaccare immediatamente, che ha portato a giocate caotiche. Lorenzo copre molto bene il campo e questo ha reso tutto molto difficile“.

Il greco ha poi parlato del suo avversario in finale, Carlos Alcaraz: “Per batterlo devi essere migliore di lui. Al momento è il miglior giocatore del mondo e negli ultimi due anni ha dimostrato di essere in grado di trovare il suo miglior livello. Dovrò concentrarmi il più possibile e sperare di giocare il mio miglior tennis. Paura? Non ne ho quando scendo in campo“.