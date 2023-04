Atp Barcellona 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali 22 aprile con Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di sabato 22 aprile del torneo Atp di Barcellona 2023. In terra catalana si giocano le semifinali, con il nostro Lorenzo Musetti a caccia della sua prima finale stagionale. Per riuscirci, l’azzurro dovrà riuscire a superare per la prima volta in carriera Stefanos Tsitsipas, contro il quale è sotto 3 a 0 nei precedenti. I due apriranno il programma di giornata alle ore 13:30, mentre alle 16:00 si giocherà la seconda semifinale.

PISTA RAFA NADAL

Ore 13:30 – (9) Musetti vs (2) Tsitsipas

Ore 16:00 – (1) Alcaraz o (10) Davidovich Fokina vs (15) F.Cerundolo vs (12) Evans