Atp Banja Luka 2023: programma, orari e ordine di gioco di martedì 18 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 18 aprile del torneo Atp di Banja Luka 2023. Nessun italiano presente nel tabellone principale del torneo bosniaco, ma gli spunti di interesse non mancano. Sul camp principale c’è il giovanissimo croato Prizmic, che ha brillantemente superato le qualificazioni e ora sfida un veterano quale Richard Gasquet. Dopo loro due scendono in campo anche il ceco Lehecka e Gael Monfils, in un match che promette spettacolo.

CENTRE COURT

Ore 11:00 – Djere vs Safiullin

a seguire – (Q) Prizmic vs (7) Gasquet

Ore 15:00 – (WC) Monfils vs (6) Lehecka

a seguire – (WC) Dzumhur vs (LL) Broady

GRANSTAND

Ore 11:00 – (Q) E.Ymer vs (Q) Shelbayh

a seguire – (Q) Albot vs Coria

a seguire – Varillas vs Gaston