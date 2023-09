Atp Astana 2023, il tabellone di qualificazione: Napolitano cerca l’accesso al main draw

Sorteggiato il tabellone delle qualificazioni relativo all’ATP 250 di Astana, al via domani con gli incontri di primo turno. Stefano Napolitano dopo aver mancato l’accesso al main draw a Zhuhai ci riprova in Kazakhstan. All’esordio troverà il nipponico Taro Daniel, quarta testa di serie del tabellone. In caso di vittoria, possibile un eventuale turno decisivo contro un altro rappresentante giapponese, ovvero Shimabukuro.

LO SPOT

(4) Daniel vs Napolitano

(WC) Purtseladze vs (6) Shimabukuro