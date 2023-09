Qualificazioni Europei 2024, già venduti 21.000 biglietti per Italia-Malta

Mancano ancora venti giorni per la partita tra Italia e Malta, ma la corsa per i biglietti è già iniziata. Il match si terrà al ‘San Nicola’ di Bari alle 20.45 di sabato 14 ottobre e nei primi tre giorni di vendita sono già stati acquistati 21.000 biglietti. I tifosi pugliesi, che hanno sempre sostenuto la Nazionale calorosamente, sono pronti a supportarla anche in questa occasione, grazie anche alla scelta della FIGC di adottare prezzi accessibili ai più.