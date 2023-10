Atp Anversa 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 19 ottobre

Il programma di giovedì 19 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Anversa 2023. Si delinea il quadro dei quarti di finale in Belgio, dove andranno in scena i restanti match di secondo turno. Spicca l’esordio di Stefanos Tsitsipas, prima testa di serie, ma anche quello di Struff, numero 2 del seeding. Occhi puntati anche su Dominic Thiem, opposto all’ostico Hanfmann. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Non prima delle 14:00 – (Q) Marterer vs Borges

Non prima delle 16:30 – Gaston vs (2) Struff

Non prima delle 19:00 – (1) Tsitsipas vs Van de Zandschulp

a seguire – Thiem vs (5) Hanfmann