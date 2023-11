Atp Acapulco, lanciata raccolta fondi dopo uragano Otis: l’appello dei giocatori

In seguito ai danni causati dall’uragano Otis, gli organizzatori del torneo di tennis di Acapulco hanno lanciato una raccolta fondi. La tempesta di categoria cinque ha infatti causato danni significativi nella città di Acapulco ma anche nella location dove si disputa l’Abierto Mexicano Tell. La raccolta fondi, in collaborazione con ONG Construyendo, ha come scopo quello di finanziare i lavori per la ricostruzione della città ed ha già visto molti tennisti partecipare. Inoltre, è stato pubblicato un video in cui gli stessi giocatori lanciano un appello invitando a donare.

“Acapulco ha bisogno del tuo aiuto. Il torneo sta cercando di ricostruire l’intera città e ogni sforzo è molto apprezzato” ha detto Stefanos Tsitsipas. “È stato davvero difficile vedere cosa è accaduto con l’uragano Otis. Acapulco è uno dei miei tornei preferiti e sono molto rattristato nel vedere come tutti siano costretti a lottare là fuori“, ha spiegato Grigor Dimitrov, vincitore del torneo nel 2014. Infine, ha parlato anche Alexander Zverev, vincitore nel 2021: “Fai una donazione per contribuire a raccogliere fondi per ricostruire la città di Acapulco e per aiutare la gente. Ricostruiamo questo bellissimo posto“.