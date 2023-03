Atp Acapulco 2023: Fritz e Rune sconfitti in tre set, la finale sarà Paul-De Minaur

La finale del torneo ATP 500 di Acapulco 2023 (cemento) vedrà opposti lo statunitense Tommy Paul e l’australiano Alex De Minaur. Dopo un cammino relativamente agevole, entrambi hanno dovuto fare gli straordinari in semifinale, sconfiggendo in tre set i rispettivi avversari. Paul ha impiegato ben 3h30′ per avere la meglio del connazionale Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 6-7 7-6. I due giocatori hanno dato vita a un match clamoroso, in cui solo il terzo parziale è durato più di un’ora e mezza. Alla fine a spuntarla è stato però Paul, che aveva anche servito per il match (e mancato un match point) sul 5-4 nel secondo.

Successo in rimonta invece per De Minaur, che ha trascorso in campo 2h50′ per piegare Holger Rune con il punteggio di 3-6 7-5 6-2. La partita per il danese è girata nel settimo gioco del secondo set, quando ha avuto tre palle break per portarsi avanti. Non è però riuscito a sfruttarle ed ha ceduto alla distanza, perdendo il set 7-5 e poi crollando nel terzo, anche in virtù dei crampi. Saranno dunque Paul e De Minaur a contendersi il titolo in Messico in quello che sarà il loro quarto confronto in carriera (De Minaur ha vinto i tre precedenti).