Atp 500 Rio de Janeiro 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 20 febbraio con Musetti

Il programma, con gli orari e l’ordine di gioco, del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2023 per quanto riguarda la giornata di lunedì 20 febbraio. Al via ufficialmente il torneo brasiliano con i primi match validi per il primo turno. In campo anche Lorenzo Musetti, numero 3 del seeding, che sfiderà all’esordio un qualificato. Di seguito il programma completo.

Quadra Guga Kuerten

A partire dalle ore 20.30 italiane: (9) Molcan vs (WC) Fonseca

A seguire: (PR) Thiem vs Monteiro

A seguire: (3) Musetti vs Q

Quadra 1

A partire dalle ore 20.30: Martinez vs Garin

A seguire: Djere vs Q

Quadra 2

A partire dalle ore 20.30: Sousa vs (PR) Dellien