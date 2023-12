Atletico Madrid, Simeone: “Grande anno, abbiamo perso solo otto partite su cinquanta”

Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, non nasconde la soddisfazione di quest’anno: “Prima di tutto, contenti per la vittoria, venivamo da cinque partite molto impegnative. Oggi siamo stati in grado di rispondere a quella situazione. È un anno molto buono, con 50 partite di cui abbiamo ne abbiamo perse solo otto, ne abbiamo vinte 34 e penso che abbiamo segnato 104 gol. È stato un anno molto buono da dicembre 2022 a questo dicembre, ora ci resta la seconda parte della stagione. Continueremo partita per partita, continueremo con quella filosofia. La squadra cresce, vuole essere protagonista. Nel primo tempo volevamo gestirla ma non siamo riusciti a concludere molto, c’era Morata, Lino, Molina… E bisogna anche difendere meglio, è il passo avanti che dobbiamo fare e su questo lavoreremo”.