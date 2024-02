Atletica, World Athletics Indoor: giornata di successi azzurri nei 1500

A Lione, in occasione della tappa Silver del World Athletics Indoor, l’Italia festeggia le vittorie nei 1500 metri. Marta Zenoni vince nella categoria femminile, con il record personale indoor di 4:08.92, battendo Ludovica Cavalli che ha concluso in 4:08.94 in un photo finish da cardiopalma. Nel maschile, Ossama Meslek brilla in 3:38.01, tagliando il traguardo in rimonta davanti a Ryan Mphahlele, che ha segnato un 3:38.06. Record personale per Federica Del Buono, bronzo nei 3000 in 8:57.06. Terzo gradino del podio anche per Yassin Bouih sulla stessa distanza, ma nel maschile. Elena Bellò è sesta al debutto negli 800 con 2:03.86. Quarta posizione per Lorenzo Benati nei 400 in 47.50. Nei 60 ostacoli invece Giada Carmassi termina in sesta piazza con 8.13 finale.