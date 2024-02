Nel Sei Nazioni Under 20, l’Italia manca la vittoria contro l’Irlanda per un solo punto. Nella prima parte di gioco i campioni in carica dominano il gioco, ma a partire dal secondo quarto, gli azzurri cercano la rimonta riuscendo a raggiungere gli avversari. Sul finale però i padroni di casa riescono a mantenersi in testa, conquistando la vittoria per 23-22.