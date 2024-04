Atletica, Femke Bol conferma la presenza agli Europei di Roma 2024: “Non vedo l’ora”

Femke Bol, una delle stelle dell’atletica mondiale, sarà presente agli Europei di Roma del 2024. La campionessa mondiale dei 400 metri ostacoli, che nell’ultima edizione continentale di Monaco ha conquistato tre ori, ha confermato la sua presenza nella Capitale per la kermesse che si svolgerà dal 7 al 12 giugno. “Non vedo l’ora – ha detto Bol ai canali ufficiali di European Athletics – ho sempre amato Roma e ho disputato lì una delle mie prime Diamond League ai tempi del Covid. In uno stadio enorme c’erano solo un paio di persone presenti sugli spalti perché allora il pubblico non poteva entrare. L’anno dopo ero di nuovo lì e c’era Gianmarco Tamberi che saltava, facendo impazzire i tifosi. Sì, gli italiani impazziscono letteralmente, sono un pubblico così caldo e questo è molto bello. Quindi non vedo l’ora di poter tornare a gareggiare lì. Penso che lo stadio e la pista dello Stadio Olimpico siano fantastici, sarà bello potermi mettere alla prova anche sui 400 ostacoli”.

“Mi piace la pista di riscaldamento con le grandi statue intorno – racconta riferendosi allo Stadio dei Marmi – a Roma c’è una bella atmosfera e il clima è ottimale. Devo dire che anche gli italiani sono molto gentili. Ho corso diverse volte lì, fanno il tifo per tutti e sperano che ognuno di noi possa ottenere il miglior risultato possibile”.

“Non farò la doppietta 400 piani-ostacoli perché sarebbe troppo in questa fase della stagione. Penso che sia bello dover confermare le aspettative che ci sono su di me. Questo mi trasmette una pressione positiva, succede perché ho già vinto in passato e so come ci sono riuscita. Ora ho imparato a gestire certe emozioni, un po’ di pressione non guasta mai”, ha aggiunto.