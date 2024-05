Atletica: Fabbri e Ceccarelli ad Asti, Cavalli a Marsiglia per la qualificazione europea

In occasione del Grifone Meeting, ad Asti, sono attesi diversi atleti azzurri in gara. Leonardo Fabbri si ripresenta nel peso, mentre Samuele Ceccarelli debutta nei 100 e c’è curiosità anche per Catalin Tecuceanu, sugli 800. Gli Europei di Roma si avvicinano, con il via previsto per il 7 giugno, e i partecipanti sfrutteranno l’evento ad Asti come campo di prova. Fabbri proviene da un trend positivo, con l’argento ai Mondiali di Budapest e il bronzo nella rassegna continentale indoor di Glasgow. Atteso con lui in pedana Kyle Blignaut. Nei 100 metri arriva il debutto di Ceccarelli, con Filippo Tortu che ha annunciato il forfait per concentrarsi in vista di Roma. L’azzurro dovrà affrontare Emmanuel Eseme, da poco vincitore della Diamond League a Marrakech. Occhi puntati poi su Catalin Tecuceanu, in ottima forma dopo la quarta posizione nei Mondiali indoor di Glasgow. Contro di lui ci saranno l’argento olimpico di Tokyo Ferguson Rotich, il giovane azzurro Francesco Pernici e poi Amel Tuka e Callum Dodds. Non manca il salto in alto con Elena Vallortigara, i 5000 metri di Federica Del Buono e il lungo di Filippo Randazzo. Impegnati poi nei 400 Brayan Lopez e Giancarla Trevisan, mentre i 1500 attendono Mohad Abdikadar. Per il salto con l’asta ci saranno Sonia Malavisi, Simone Bertelli e Matteo Oliveri. Ambra Sabatini attesa poi per le gare paralimpiche.

Nel frattempo, tra Marsiglia e Castellon, vanno in scena le ultime battute valide per la qualificazione agli Europei di Roma 2024. La data limite per migliorare il proprio piazzamento nel ranking è domenica 26 maggio. A partire da mercoledì 22 maggio, a Marsiglia – in Francia – Ludovica Cavalli è attesa al debutto all’aperto sui 1500, con Axumawit Embaye, Winnie Nanyondo e l’altra azzurra Marta Zenoni. Nei 400 metri si vedrà poi Alice Mangione, mentre negli ottocento sarà impegnato Simone Barontini. Nei 400hs darà poi spettacolo Alice Muraro, con Giovanni Filippi impegnato invece sui 1500. A Castellon, in Spagna, Roberta Bruni torna in azione nell’asta, con Dariya Derkach attesa invece nel triplo. Impegni anche a Kladno, in Repubblica Ceca, per Irene Siragusa, in gara sui 100 e 200. La staffettista Rebecca Borga sarà poi impegnata nei 400 metri, mentre Alessio Mannucci sarà in gara nel disco. Infine, a Bergen, in Norvegia, presenti Anna Bongiorni nei 200, Joao Bussotti nei 1500 e Micol Majori nei 5000 con Federica Zanne, mentre Lorenzo Del Gatto gareggerà nel peso.