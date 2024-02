Atletica, ex sindaca Raggi: “Mondiali a Roma? Mi dispiace per il no del governo”

L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi parla dei Mondiali di Atletica, che avrebbero potuto tenersi nella capitale: “Spiace molto per il no del governo ai Mondiali di Atletica a Roma. Ovviamente c’è chi mi tira in ballo senza ricordare che da sindaca ho lavorato per portare a Roma gli Europei di Atletica 2024 e i Mondiali di nuoto del 2022. Quanto alle Olimpiadi, ribadisco: ‘Non ci sentiamo di prendere un impegno finanziario che potrebbe gravare in misura imprevedibile sull’Italia nei prossimi anni e potrebbe mettere a rischio i denari dei contribuenti’. Per la cronaca, queste parole furono pronunciate non dalla sottoscritta, ma dal presidente del Consiglio Mario Monti l’11 marzo del 2012, giorno in cui annunciò la rinuncia alla candidatura di Roma per le Olimpiadi. Ovviamente chi mi critica, all’epoca, osannava servilmente il premier Monti e ben si guarda dal tirarlo in ballo“.