Atalanta-Udinese 0-0, Sottil: “Bergamo campo difficile. Un pareggio meritato”

Dopo il pareggio per 0-0 arrivato sul campo dell’Atalanta, il tecnico dell’Udinese Andrea Sottil ha commentato il match. Ecco le sue parole: “Bergamo è sempre un campo difficile. L’Atalanta è forte, gioca un calcio bellissimo e veloce con giocatori di grande qualità. La squadra ha meritato questo pareggio. Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni importanti per andare avanti e ci siamo difesi con ordine. L’Atalanta ha una forza in chi subentra che ti mette in difficoltà. Della squadra mi è piaciuta la voglia di non prendere gol. Questa è l’Udinese che mi piace. I ragazzi lo sanno. Con la squadra ci siamo confrontati valutando gli episodi passati che non ci hanno consentito di vincere. Oggi ho visto quella voglia, su ogni pallone, c’era la fame che piace al sottoscritto”.