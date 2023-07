Mercoledì 26 luglio alle ore 17:00 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini affronterà la Pro Vercelli in una gara amichevole. La sfida si svolgerà al Centro Bortolotti di Zingonia, e sarà possibile vedere la partita con la squadra di Serie C in quanto la stessa sarà porte aperte ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti.