Atalanta: de Roon operato al dito della mano sinistra

Marten de Roon si è sottoposto con successo all’operazione per la riparazione della rottura dell’inserzione distale del tendine flessore del terzo dito della mano sinistra. Il 7 gennaio, durante la partita contro la Roma, il dito medio del centrocampista era rimasto incastrato nella maglia di Bryan Cristante durante un contrasto. Da allora il giocatore è sceso in campo con un tutore e oggi, l’intervento eseguito a Villa Stuart in Roma è riuscito.