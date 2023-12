Ascoli, per Natale i calciatori cantano contro la violenza di genere (VIDEO)

di Olivia Carbone 17

L’Ascoli Calcio ha proposto, come da tradizione, un video musicale per augurare un buon Natale ai propri tifosi. I calciatori bianconeri hanno cantato ‘Every breath you take’ dei Police, un brano dedicato alla violenze sulle donne. Così, la squadra si schiera contro la violenza di genere, con mister Castori, Giuseppe Bellusci, Nicola Falasco e Fabrizio Caligara che sul finale mandano un ultimo messaggio: bisogna fare rumore e sfruttare le festività per accendere le coscienze di ognuno di noi. Infine, si ricordano le vittime di femminicidio.