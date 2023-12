Tennis, gli highlights della stagione 2023 di Jannik Sinner (VIDEO)

Il 2023 di Jannik Sinner racchiuso in un video di highlights, anzi due. Un’annata straordinaria per il tennista altoatesino, capace di issarsi fino alla posizione n°4 del ranking mondiale, condita poi da un ultimo mese in cui ha tenuto il popolo italiano incollato alla tv come non si vedeva probabilmente da decenni nel nostro sport. In attesa di rivederlo in campo tra qualche settimana nell’esibizione del Kooyong Classic che farà da preludio agli Australian Open, ecco gli highlights della stagione di Jannik Sinner.

Ma c’è anche quella che potremmo definire una ‘bonus track’ in questa compilation. I tre punti con i quali è risalito dallo 0-40 e dai tre match point di svantaggio contro Novak Djokovic nella semifinale di Coppa Davis non saranno dal punto di vista estetico tra i più belli giocati nel corso della sua annata dall’azzurro, ma senz’altro rimarranno nella storia del nostro tennis. Un’impresa memorabile, quella compiuta dal fenomeno classe ’01, capace di risalire da una situazione disperata contro il tennista più vincente della storia, guidando l’Italia alla finale e il giorno dopo alla vittoria.